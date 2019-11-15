Публицист Сергей Колясов обратил внимание на любопытную новость о проблемах с туалетами на Украине. Он уверен, что произошедшее – логическое продолжение общего упадка в стране.

Публицист Сергей Колясов обратил внимание на любопытную новость о проблемах с туалетами на Украине. Он уверен, что произошедшее – логическое продолжение общего упадка в стране.На своей странице в "Телеграм" Сергей Колясов поделился скриншотом заголовка новости издания "Обозреватель". "Чтобы не забивали трубы: в школах на Киевщине в туалетах запретили бумагу", – гласил заголовок этого журналистского материала.Выяснилось, что в учебных учреждениях города Борисполь Киевской области детям не просто перестали выдавать туалетную бумагу, но и вовсе запретили пользоваться ей при посещении туалета. Причина кроется в том, что современный водопровод не выдерживает встречи с этими изделиями и забивается. Сообщается, что аналогичные проблемы наблюдаются и в других регионах Украины.Сергей Колясов отметил, что эта новость укладывается в общую логику происходящего в стране. "Украине от исчезнувшей могучей цивилизации достались водопровод, канализация, отопление. Отопление побеждено уже практически повсеместно, водопроводу и канализации тоже осталось недолго", – заметил он."Ну да ничего, главное, что Европа и демократия, можно и не мыться, и дровами топить", – пошутил публицист.Он напомнил, что во время проблем с обеспечением населения газом на Украине проходила акция, призванная убедить граждан самостоятельно ограничить себя в потреблении энергоресурсов. Ее лозунгом стал хэштег #Прикрути. Сергей Колясов предположил, что аналогичный флешмоб может возникнуть на фоне попыток оставить народ без канализации и туалетной бумаги. "Интересно, как назовут эту, #Лопушок?" – предположил он.