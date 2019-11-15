Это первый подарок школы к юбилею. Ей 55.

Это первый подарок школы к юбилею. Ей 55.Исследовательские работы по информатике и физике отнимают у Даниила Шинягина практически все свободное время, но для занятий любимой астрономией всегда найдется хотя бы час.Даниил Шинягин. ученик школы №3, г. Муром: «Данный телескоп нам позволял проводить наблюдения за планетами, такими как Юпитер, Сатурн, и Луной. То есть мы даже делали фотографии.»Телескоп и цифровая лаборатория появились благодаря выигранному гранту. Теперь у ребят есть возможность ставить эксперименты и на практике изучать физические явления.Татьяна Семёнова, учитель физики и астрономии, школа №3, г. Муром: "Используем так же на физическом практикуме, когда проходят лабораторные практикумы у старшеклассников, а так же мы используем в рамках научного общества. Для того, чтобы проводить различные испытания, исследования."Таких лабораторий в школе несколько, по химии, биологии и для младших классов. Научное общество "Стремление" появилось здесь два года назад. Исследовательскую работу проводят как учителя, так и ученики. Даже первоклашки - уже исследователи. Выдувают мыльные пузыри, на их примере изучают свойства воды. А на переменах играют в развивающие игры: шашки и крестики-нолики.Алина Маркова, ученица школы №3, г. Муром: «Со второго класса ученики нашей школы вступают в научный центр "Совёнок", которые пробуют свои исследовательские способности в лаборатории естественных наук, гуманитарных наук , а так же в лаборатории творчества.»Все наработки школа представила на всероссийском конкурсе-смотре "Тысяча лучших школ 2019". И получила отличную оценку. Её признали одной из лучших школ России.Галина Сергеева, директор школы №3, г. Муром: «Наш педагогический коллектив представил на данный конкурс инновационные разработки по теме: "Исследовательская культура всех участников образовательного процесса". Наша школа по этой теме является опорной школой в округе.»)Школьники с удовольствием занимаются и краеведением. В том числе и историей родной школы. На основе поисковых материалов был обновлен школьный музей. Экскурсии проводят сами исследователи.Екатерина Таманова, Илья Хлудов. Вести Владимир