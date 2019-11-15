В Санкт-Петербурге постоялец отеля Фантазия набросился с ножом на курьера. Пострадавший был доставлен в больницу с ушибами и колотой раной. По предварительным данным, между пьяным ..

В Санкт-Петербурге постоялец отеля "Фантазия" набросился с ножом на курьера. Пострадавший был доставлен в больницу с ушибами и колотой раной.По предварительным данным, между пьяным мужчиной и доставщиком произошел конфликт, который перерос в потасовку. В результате постоялец отеля схватил нож и ударил им своего оппонента в область поясницы. После совершенного преступления мужчина скрылся, сообщает