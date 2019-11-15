Спасатели успели эвакуировать 13 человек

Вечером 14 ноября в деревне Чудиново Вязниковского района случился пожар в квартире двухэтажного кирпичного дома, в результате которого был найден погибший – 61-летний мужчина, сообщают в МЧС России по Владимирской области.Приехавшие на вызов спасатели эвакуировали 13 человек, 3 из которых – дети. Уже спустя пол часа после вызова, пожар был ликвидирован. В результате сгорела внутренняя отделка и кухня в квартире на первом этаже.По предварительным данным, причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.