В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца. Вместо этого у них есть собственная теория, которая привлекает всё больше участников, и приносит неплохие деньги организаторам.

В американском Далласе собрались сторонники теории плоской Земли. Они не верят в то, что наша планета вращается вокруг Солнца. Вместо этого у них есть собственная теория, которая привлекает всё больше участников, и приносит неплохие деньги организаторам.Обычно мирная конференция о плоской Земле в этом году началась с небольшого скандала. Один из участников поймал в кофейне сотрудника НАСА и решил устроить ему, так сказать, допрос с пристрастием.- Сэр, скажите, вы же на самом деле не были в космосе?- Хорошего дня!- Да ладно, не будете говорить? Вы что, ненавидите американцев?- Прошу прощения? Какое вы имеете право? Никогда не обвиняйте меня в этом!- Всё нормально! Просто НАСА – это подделка. Они врут обо всем подряд!Сторонники теории плоской Земли вообще не очень любят науку. Они считают, что Земля – это плоский диск с центром на Северном полюсе, а вот Южного полюса не существует вовсе. Вместо материка – там находится ледяная стена, которая опоясывает Землю. Солнце и Луна просто вращаются над поверхностью. Так же, как и звезды.Многовековой опыт мировой науки называют выдумкой.Кстати, конференции, которые проходят ежегодно, приносят организаторам неплохие деньги. 40 долларов берут за онлайн-трансляцию, 200 – за личное посещение. А за вип-билет – уже 350, включая ужин со спикерами. Билеты на нынешнюю конференцию в Далласе были распроданы задолго до начала."Главное, что нас объединяет, это то, что мы понимаем, что нас обманывают. "Шар. Вертится вокруг Солнца". И все такое в этом духе. Как ни называй, это безумие. Особенно, когда начинаешь разбираться", — заявил Рик Хаммер, спикер конференции о плоской Земле.Поклонников теории – тысячи, в основном американцы. В следующем году — планируют открыть собственный университет. А последователей призывают забирать своих детей из школ, чтобы те избежали зловредного влияния классических географии и астрономии."Профессионалы из разных областей начинают присоединяться к нам. Военные, представители флота, пилоты, инженеры. Всё больше людей сомневаются в том, что им говорят ученые", — доволен Марк Сарджент, спикер конференции о плоской Земле.И если со свежими рекрутами проблем нет, то финансирование и экспериментальная база пока страдают. В прошлом году один из поклонников теории хотел полететь в космос на самодельной ракете, чтобы сделать правдивые снимки плоской Земли. Однако поднялся только на 500 метров и чудом не разбился при посадке. На новый полет пока собирают деньги.