Двое мужчин ворвались в квартиру, в которой проживали девушки, и под угрозой применения насилия, демонстрируя электрошокер и предмет, похожий на пистолет, открыто похитили денежные средства...

Оперативники ОМВД России по району Кузьминки задержали двух приезжих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на женщин.В территориальный отдел полиции обратились 19-летняя и 36-летняя гражданки. Со слов потерпевших, двое неизвестных мужчин ворвались в квартиру, в которой они проживали, и под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, демонстрируя электрошокер и предмет, похожий на пистолет, открыто похитили денежные средства и мобильные телефоны. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 13 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 22-летний приезжие.Похищенное имущество изъято и возвращено законным владельцам. Также у подозреваемых изъяты электрошокер и предмет, похожий на пистолет, который направлен на экспертизу.Следственным отделом ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18