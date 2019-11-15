37 лет блистает Галина Иванова на владимирской сцене.

Сегодня у актрисы Владимирского театра драмы - бенефис. Галина Иванова выросла во Владимире и получила звание народной артистки России. 37 лет блистает Галина Иванова на владимирской сцене.Галина Иванова, народная артистка России: «Моя шляпка из «Доходного места». Вот видите какая красивая!.. А костюм вот. Красивое платье. Это у меня «Доходное место». Кукушкина, мама этих двух дочерей.»А это костюм уже из «Ханумы». По словам народной артистки России Галины Ивановой - это ее любимая роль.Галина Иванова, народная артистка России: «Я там, в «Хануме», как рыба в воде, то есть ты меня разбуди, и я тебе сыграю любую сцену.»Она не боится быть смешной, некрасивой. Ради роли готова жертвовать многим. Главное, чтобы зритель не ушел равнодушным.Почти полвека на сцене, четыре последних десятилетия на владимирской. Сыграно около ста главных ролей. Приехала из Ростовского ТЮЗа во Владимир в 1982 вместе с мужем, тоже народным артистом России, Леонидом Соловьевым.Галина Иванова, народная артистка России: «Мне кажется, у меня был ввод в «Алые паруса», потому что я была как девочка - молоденькая. Хотя мне уже было 32 года, но я была худенькая. Потом у меня еще была эпизодическая роль, как у всех, в «Эдит Пиаф». И Миледи была, потому что у меня был «Допрос» с Леонидом Алексеевичем.»Галина, с ее миловидной детской внешностью, была обречена на амплуа инженю и травести. До старости играла бы Снегурочек, смеется актриса. Но Леонид Соловьев, как режиссер, разглядел в ней героиню.Галина Иванова, народная артистка России: «Я сыграла то, о чем я вообще бы не мечтала сыграть. Например, Королеву Элинор!? Когда-то мы сидели в одной компании, и кто-то сказал, что ставим «Лев зимой» и на Галю Ляпину сказали: «Наверное вы будете играть?» Она говорит: «Нет! Вот она будет играть на меня.» И эта девушка очень удивилась. Потому что, какая я героиня? А вот, тем не менее, очень была хорошая работа!»И сейчас в свои слегка за тридцать Иванова много играет. Роли уже возрастные. Но это ее не расстраивает.Галина Иванова, народная артистка России: «Мне многие говорят, что я скромная такая. А сцена - это другое, это моя профессия. Мне просто нравится играть на сцене, мне нравится веселить публику в основном. Мне нравится, когда она будет плакать вдруг, а я не буду.»И в свой юбилей она выйдет на сцену в спектакле "Старомодная комедия". Как всегда - блистать!Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир