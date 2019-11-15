Саммит в нормандском формате пройдет 9 декабря. Лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже. Об этом сообщила администрация президента Франции. Кабинет министров ФРГ ..

Саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря. Лидеры России, Украины, Франции и Германии встретятся в Париже. Об этом сообщила администрация президента Франции.Кабинет министров ФРГ уже подтвердил информацию об участии Ангелы Меркель в саммите, посвященном проблеме урегулирования ситуации на востоке Украины, передает . Другие стороны пока не прокомментировали известие.