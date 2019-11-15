Ругалась, толкала бортпроводника и пыталась устроить потасовку с соседом – пассажир Уральских авиалиний снял на видео скандал на борту воздушного судна, летевшего из Туниса в Россию. Как рассказал очевидец, в Москве возмутительницу спокойствия ожидали полицейские.

В Сети опубликовано видео, запечатлевшее конфликтную ситуацию на борту воздушного судна. Как рассказал пользователь, обнародовавший кадры, события разворачивались в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии".По предварительным данным, в минувший четверг, 14 ноября, одна из пассажирок рейса U6 1112, следовавшего из Туниса в Москву, устроила скандал.Судя по записи, неадекватная дама ругалась, толкалась с бортпроводником и пыталась устроить потасовку с другим пассажиром. Через некоторое время возмутительницу спокойствия удалось угомонить.По словам автора ролика, после приземления в аэропорту назначения женщину забрали сотрудники правоохранительных органов, поднявшиеся на борт. Дальнейшая судьба беспокойной пассажирки не уточняется.