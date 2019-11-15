Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона.Эту информацию подтвердили также в пресс-службе канцлера Германии Ангелы Меркель и в офисе президента Украины Владимира Зеленского.Сообщается, что Елисейский дворец надеется на то, что встреча четырех лидеров позволит начать новый этап по реализации Минских соглашений на востоке Украины.