Украину беспокоит боевой потенциал российского Черноморского флота, признался командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. В ответ на это политолог Александр Дудчак посоветовал украинскому военному вспомнить об агрессивных заявлениях Киева.

Украину беспокоит боевой потенциал российского Черноморского флота, признался командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. В ответ на это политолог Александр Дудчак посоветовал украинскому военному вспомнить об агрессивных заявлениях Киева.Россия ввела в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр", чем серьезно укрепила своей боевой потенциал в Черноморском регионе. Также она, по наблюдению украинских военных, создала глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны.Впрочем, и без этого, кажется, один факт существования нашей страны расценивается Украиной в качестве опасности. "Киев должен ответить на эти угрозы", – заявил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.Как отметил политолог Александр Дудчак, Россию находится полностью в своем праве, когда на собственной территории производит какие-либо действия. Тем более, что подобным образом она реагирует на сложившуюся ситуацию.Эксперт напомнил, что украинские политики и военные ранее неоднократно позволяли себе делать агрессивные заявления в отношении России. В частности, они анонсировали едва ли не вооруженный захват Кубани. "Понятно, что диванные генералы дальше своего дивана воевать не полезут. Но, тем не менее, такие заявления оставлять без внимания не имеет право ни одно государство", – цитирует "" Александра Дудчака."Ну что ж, такие условия нынче – кто не имеет армии и флота, тот обречен на роль зависимого государства", – добавил эксперт. Россия показала, что силы отстаивать свой суверенитет у нее есть. А вот Украина похвастаться подомным не может, что и обрекает ее на незавидную участь быть разменной монетой при взаимодействии более мощных держав.