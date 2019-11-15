В больнице Буденновска пятерых пациентов заразили вирусом иммунодефицита человека. В их числе трое детей. Это произошло из-за ряда нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских процедур.

В больнице Буденновска пятерых пациентов заразили вирусом иммунодефицита человека. В их числе трое детей. Это произошло из-за ряда нарушений сотрудниками инфекционного отделения при выполнении медицинских процедур.Заражение пациентов произошло в 2018 году, когда они находились на лечении в учреждении. Как сообщает "Комсомольская правда", самый младший возраст пострадавшей — полтора года. Врачи больницы неоднократно использовали капельницы с необработанными катетерами. Переносчик ВИЧ был установлен — им является мужчина, который не сообщил о своем заболевании. При этом отмечается, что данный факт не отменял необходимость следить за требованиями биологической безопасности при оказании медпомощи.В настоящее время все пациенты поставлены на диспансерный учет в краевой Центр СПИД, они получают бесплатную антиретровирусную терапию. В Министерстве здравоохранения Ставрополья сообщили, что у детей, благодаря своевременному лечению, болезнь не проявляется, они живут нормальной и полноценной жизнью, сообщает "Интерфакс".Один из заразившихся подал иск в суд Буденновска о компенсации морального вреда, поскольку ему причинен вред жизни и здоровью. Жалоба удовлетворена, но размер компенсации не уточняется.