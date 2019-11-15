Онкобольной жительнице Пензенской области три месяца пришлось самостоятельно покупать дорогостоящий препарат. После вмешательства прокуратуры женщину обеспечили льготным лекарством.

Онкобольной жительнице Пензенской области три месяца пришлось самостоятельно покупать дорогостоящий препарат. Причиной тому стали нарушения учреждения здравоохранения. После вмешательства прокуратуры женщину обеспечили льготным лекарством. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.В ведомство обратился сын жительницы Пензенской области и рассказал о случившемся. Прокуратура установила, что женщина, которая имеет по закону право на бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными средствами, была вынуждена сама на протяжении нескольких месяцев покупать дорогой препарат.Причиной нарушения прав стало несоблюдение учреждением здравоохранения правил подачи в Минздрав области заявки на бесплатное обеспечение лекарствами определенной категории граждан.Благодаря работе прокуратуры организовано бесперебойное ежемесячное обеспечение жительницы Пензенской области необходимым лекарством. Работник медицинского учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.