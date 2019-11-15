Воспитанницы ковровской футбольной команды вернулись с почетным вторым местом со Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна.

Воспитанницы ковровской футбольной команды вернулись с почетным вторым местом со Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд людей с синдромом Дауна. Турнир проходил в Москве. Их проводит благотворительный фонд "Синдром Дауна". Подобные соревнования проводились в России впервые.На них приехали особенные футболисты из 10 городов: Москвы, Мытищ, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Уфы, Красноярска, Воронежа, Рязани и Коврова. Поддержать ребят и пожелать удачи пришли почетные гости: легенды спорта и депутаты Государственной Думы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов. Сообщается на сайте