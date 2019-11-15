Житель украинского города Белая Церковь, оставшийся из-за долгов за ЖКХ без газа, решил приготовить еду на костре, который развел в своей квартире.

За неуплату мужчине отключили не только газ, но и электричество. Приготовить еду обычным способом мужчина не мог, поэтому и развел костер, сообщает телеканал NewsOne. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.Еще за несколько часов до произошедшего соседи пожаловались на него в полицию – мужчина нарушал общественный порядок на улице.В отношении нарушителя составили административные протоколы за курение в запрещенных местах и нахождение в общественном месте в пьяном виде. Пожара в доме удалось избежать.