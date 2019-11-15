Защита традиционных ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых конфессий. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он участвует в саммите религиозных лидеров мира, который открылся в Баку.

Защита традиционных ценностей должна стать одним из приоритетов для представителей всех мировых конфессий. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он участвует в саммите религиозных лидеров мира, который открылся в Баку.Собор Рождества пресвятой богородицы в центре Баку. Храму больше века. Обветшал. Полным ходом идет реконструкция. Патриарх Кирилл смотрит, что уже успели сделать. Говорят — в следующем году будет красота.А это фундамент старинной часовни. Покровителя города — святого апостола Варфоломея. Она была разрушена в середине прошлого века. Бакинская и Азербайджанская епархия предложила святыню восстановить.Русскую православную общину и исламскую общину Азербайджана связывают долгие и тесные дружеские отношения. Об этом на саммите религиозных мировых лидеров говорил патриарх. За большой вклад в укрепление этой дружбы он вручил орден святого Серафима Саровского 1 степени шейху-уль-ислама Аллахшукюру Пашазаде.Это второй саммит религиозных лидеров в Баку. Его проводят управление мусульман Кавказа и власти Азербайджана. Под одной крышей собирались более 200 делегатов. Представители традиционных религий из 70 стран — православных церквей, Ватикана, духовенства Турции, Ирана, арабского мира, стран Европы и Америки. Общение в широком кругу. Единственная двусторонняя встреча — патриарха Кирилла и президента республики Ильхама Алиева.Мультикультурализм, толерантность, межнациональная солидарность — вот главные темы этого саммита. Религия не должна быть поводом для дискриминации, конфликтов и воин — говорит патриарх.Кроме того, глава РПЦ призвал богатейшие государства осознать свою ответственность за судьбы человечества, и стать гарантами безопасности и стабильности, а не диктаторами глобального порядка.Завершился визит патриарха освящением обновленного кафедрального Собора святых жен-мироносиц. Событие долгожданное для всех православных в Баку. В храме нет свободного метра. Предстоятель поблагодарил каждого за небольшой вклад в большое дело сохранения православной веры в стране.