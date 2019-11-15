Следователи Липецка возбудили уголовное дело в отношении 80-летнего пенсионера. Он обвиняется в покушении на убийство своей пожилой супруги. Разбираться с фигурантом дела придется посмертно, поскольку он покончил с собой.

Следователи Липецка возбудили уголовное дело в отношении 80-летнего пенсионера. Он обвиняется в покушении на убийство своей пожилой супруги. Разбираться с фигурантом дела придется посмертно, поскольку он по собственному желанию ушел из жизни.Инцидент произошел 11 ноября 2019 года. По данным следствия, пенсионер много раз ударил 80-летнюю супругу молотком по голове, в результате чего та получила открытую черепно-мозговую травму. После преступных намерений мужчина свел счеты с жизнью, сообщается на сайте Следственного комитета по Липецкой области.Убийство супруги пенсионер, по независящим от него обстоятельствам, не смог довести до конца, поскольку в квартиру пришла дочь. Она обратилась за медицинской помощью. Пострадавшая была госпитализирована и в настоящее время пребывает в больнице в крайне тяжелом состоянии.По одной из версий следствия, на такой шаг пенсионер решился из-за того, что хотел избавить детей от обузы в качестве пожилых родителей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства случившегося.