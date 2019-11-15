Российский математик Олег Ишаев-Мусатов случайно выпил средство для очистки труб Крот, перепутав его с водой. Ученый был доставлен в Институт имени Склифосовского в тяжелом состоянии. ..

Российский математик Олег Ишаев-Мусатов случайно выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с водой. Ученый был доставлен в Институт имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Сейчас пострадавший находится в реанимации, сообщает издание "Известия".Напомним, в июне этого года в СМИ появилась информация о том, что музыкальный продюсер Бари Алибасов по ошибке выпил химическую жидкость. Основатель группы "На-На" подал иск против производителя "Крота", однако суд отказался удовлетворить заявление, передает "".