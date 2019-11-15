В Киевской области задержан один из руководителей террористической организации Исламское государство (запрещена в России). Речь идет о гражданине Грузии по прозвищу Аль Бара Шишани.

В Киевской области задержан один из руководителей террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России). Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.Речь идет о гражданине Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани". Он был задержан в результате совместной операции СБУ, Министерства внутренних дел Грузии, а также Центрального разведывательного управления США.В 2013 году задержанный занял одну из высших должностей в ИГИЛ — заместителя военного амира. В 2016 году "Аль Бара Шишани" уехал в Турцию, где продолжал координировать деятельность террористической организации.На Украину террорист незаконно прибыл летом 2018 года, используя для этого поддельный паспорт. Легализоваться на территории страны ему удалось на основании фальшивых документов. Находясь на Украине, "Аль Бара Шишани" продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, которые называются "Амниятив" (запрещены в России).Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать террориста в столичном регионе рядом с частным домом, где он проживал. В настоящее время руководитель террористической организации находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на Украине.