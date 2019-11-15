В селе Марфино Московской области прогремел взрыв. Неизвестные проникли в местный магазин, подорвали банкомат и унесли деньги. Инцидент произошел минувшей ночью. Работники супермаркета ..

В селе Марфино Московской области прогремел взрыв. Неизвестные проникли в местный магазин, подорвали банкомат и унесли деньги. Инцидент произошел минувшей ночью.Работники супермаркета вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка. В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщает .