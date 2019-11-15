Сохранится влияние на погоду средней полосы европейской части России обширного теплого антициклона. По его западной периферии теплый воздух дойдет почти до Полярного круга.

Сохранится влияние на погоду средней полосы европейской части России обширного теплого антициклона. По его западной периферии теплый воздух дойдет почти до Полярного круга. Такой продолжительный период сухой, солнечной ноябрьской погоды уже получил название "зимнее бабье лето", сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве в выходные ожидается переменная облачность, без осадков, в субботу +4, +6, в воскресенье +6, +8, по ночам местами возможны небольшие заморозки.В Санкт-Петербурге преимущественно облачно, без осадков, днем +4, +7.Сильные морозы сохраняться на Кольском полуострове, в Ненецком автономном округе, на Приполярном Урале. В Мурманске и Нарьян-Маре -16, -19, в Сыктывкаре около -5, в Петрозаводске и Вологде +1, +3.В Черноземье сухо, солнечно и тепло. В Воронеже, Брянске, Липецке и Курске +5, +8.В Поволжье осадков не ожидается, будет солнечно и тихо. В Казани, Нижнем Новгороде и Кирове около 0. В Пензе, Самаре и Саратове +2, +5.В низовьях Волги и Дона тоже солнечно и тепло. В Ростове-на-Дону +15, +17, Волгограде и Астрахани днем +7, +10.На Юге продолжается "бархатный" сезон: в Ялте и Сочи +19, +22. В Краснодаре +16, +19, в Ставрополе около +10.На Урале прохладно, местами пройдет небольшой снег. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске -1, -3.В Западной Сибири, потеплеет. В Омске в субботу около -15, в воскресенье -3, -5. В Новосибирске в субботу около -25, в воскресенье к вечеру -6, -8.На юге Дальнего Востока, в области повышенного атмосферного давления, будет преимущественно облачно, но обойдется без осадков. В Хабаровске в субботу -7, -8, в воскресенье -2, +4, во Владивостоке – около 0.