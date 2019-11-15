Находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Свиблово задержали подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине.В полицию поступило сообщение о драке в общественном транспорте. В ходе проверки информации сотрудники полиции установили, что, находясь в трамвае, неизвестный в состоянии алкогольного опьянения беспричинно стал наносить беременной женщине удары, в результате чего последняя потеряла сознание и упала. Потерпевшая была госпитализирована в медучреждение.Подозреваемый был задержан. Им оказался 41-летний житель Московской области.Дознанием ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29