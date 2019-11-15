Американский исполнитель Аарон Картер был экстренно доставлен в больницу из-за истощения. Как уточняет издание TMZ, вес артиста на момент госпитализации составлял 52 килограмма. Тревожную ..

Американский исполнитель Аарон Картер был экстренно доставлен в больницу из-за истощения. Как уточняет издание TMZ, вес артиста на момент госпитализации составлял 52 килограмма.Тревожную новость сообщила мать певца в личном микроблоге. Женщина разместила фотографию, на которой Картер запечатлен в больничной кровати. "Мамочка позаботится о тебе", – приводит ее сообщение Газета.ру.Напомним, Аарон Картер приобрел известность в 1990-х годах. Артист выпустил пять студийных альбомов. Он также снялся в таких сериалах "Сабрина – маленькая ведьма" и "Лиззи Магуайер".