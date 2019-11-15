Появились последние данные о жуткой перестрелке в Благовещенске. Там 19-летний студент убил сокурсника и нанес троим товарищам ранения.

Появились последние данные о жуткой перестрелке в Благовещенске. Там 19-летний студент убил сокурсника и нанес троим товарищам ранения.Врачи рассказали, что доставленные после бойни пациенты сейчас находятся за чертой опасности для жизни. За ними неустанно наблюдает медицинский персонал больницы. Тем не менее, двое все еще находятся в реанимации. Студентов в возрасте 17 лет доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.Один из пациентов находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному – в отделении детской олитравмы. Второй пациент – в реанимационном отделении в тяжелом состоянии", – рассказал главный врач медицинского учреждения Руслан Белоус в интервью . Он отметил, что весь необходимый спектр обследований проводится в полной мере. Угрозы для жизни пострадавших нет.Кроме того, стало известно, где похоронят убитую накануне жертву стрелка. Церемония прощания с почившим состоится в его родном селе Среднебелая Амурской области."Прощание с Алексеем состоится с 12:00 до 13:00 в ДК села. Туда могут прийти все желающие. Сам Алексей – из села Среднебелая, здесь у него родители, приехал брат, будет его бабушка. Похороны пройдут сразу после прощания ", – рассказала в разговоре с корреспондентами представительница администрации поселения. Женщина добавила, что и сама хорошо знала погибшего студента. Она запомнила его открытым, добрым, общительным человеком.