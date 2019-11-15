Мужчина, ранее заявивший об исчезновении падчерицы, не сумел обмануть правоохранителей и признался в убийстве. Он показал, где спрятал тело ребенка. Как выяснилось, труп был закопан неподалеку от его дома.

Следственный комитет обнародовал видео с места обнаружения тела пятилетней девочки, пропавшей в минувший вторник, 12 ноября в селе Кропоткино в Крыму.Как сообщалось ранее, в правоохранительные органы обратился мужчина, сообщивший о том, что уехал из по делам со своим младшим сыном, оставив падчерицу дома одну. Заявитель утверждал, что запер дверь, а вернувшись, обнаружил ее открытой. При этом, следы взлома отсутствовали.Стражи порядка и добровольцы приступили к поиску пропавшего ребенка, однако обнаружить девочку не удалось.Через некоторое время следователям удалось установить причастность мужчины к преступлению."В ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребенка, изложив обстоятельства того страшного дня. Далее с выездом на местность он указал конкретную точку, где сокрыл тело девочки, где оно и было обнаружено в ходе следственных действий", — отметили в пресс-службе ведомства.После этого был установлено, что мужчина сам вывез мертвого ребенка из дома и прикопал его неподалеку от дома."Затем, по версии следствия, с целью создания себе алиби он забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. По возвращении домой он сообщил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении девочки", — говорится в сообщении СК РФ.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование продолжается.