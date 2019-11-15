Самолет, прилетевший из Минска в Москву, задел крылом другое воздушное судно во время следования на стоянку. Повреждения авиалайнеров оцениваются как незначительные, в результате инцидента никто не пострадал.

Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.По данным, озвученным ведомством, самолет Airbus, выполнявший рейс из Минска в Москву, во время рулежки в сторону стоянки, задел другой самолет."В результате касания самолёт получил незначительные повреждения, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал", — говорится в сообщении пресс-службы Московского МСУ на транспорте СК России.В настоящее время следовали устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.