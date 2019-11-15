По словам автора ролика, разместившего запись в Сети, конфликт на трибунах произошел во время матча группового этапа Лиги чемпионов в Москве. Группа молодых людей без какой-либо клубной символики, избила несколько человек, после чего нападавшие покинули стадион.

В Сети опубликованы кадры, сделанные, как утверждает автор видео, во время матча между столичным "Локомотивом" и туринским футбольным клубом "Ювентус", проходившего в Москве в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.На записи видно, как группа мужчин без символики, свидетельствующей о принадлежности к болельщикам какого-либо клуба, избила несколько человек в шарфах "Локомотива".После короткой, но жестокой расправы нападавшие спешно покинули стадион.Причины конфликта, побудившие болельщиков вступить в кулачный поединок, не утоняются.Напомним, что российские футболисты уступили гостям со счетом 1:2, пропустив второй мяч в добавленное время.Помимо этого, матч запомнился скандалом с поддельными билетами – из-за действий мошенников в Интернете пострадали десятки человек, заплативших внушительные суммы, и не сумевшие попасть на матч.