Около 09.15 произошло ДТП с 2 транспортными средствами, в результате которого пострадали дети.

15 ноября 2019 года около 09.15 на 65 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума» (Гусь-Хрустальный район Владимирской области) произошло ДТП с 2 транспортными средствами, в результате которого пострадали дети.По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справился с управлением и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении микроавтобусом «Газель», после чего оба автомобиля совершили съезд в кювет, а «Газель» совершила опрокидывание.На момент ДТП в микроавтобусе находились 3 взрослых, включая водителя, и 8 несовершеннолетних.По состоянию на 10.30 известно, что за медпомощью обратились 9 пассажиров «Газели» - один взрослый и 8 детей, четверо из которых госпитализированы. Информация уточняется.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП устанавливаются.