Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской Он и она. Известный ведущий рассказал о любви и отношениях с молодой четвертой женой Полиной.
Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской "Он и она". Известный ведущий рассказал о любви и отношениях с молодой четвертой женой Полиной.
К своим 60 годам Дмитрий Дибров был женат четырежды. Хотя сам ведущий считает, что "два с половиной". Когда на тот момент почти 50-летний Дмитрий встретил 17-летнюю Полину Наградову, то сразу понял, что хочет от нее детей. "Я просто сразу понял:
"Вот это – мать моих детей, и сейчас я должен абсолютно все бросить и
прямо-прямо идти в сторону... своим домком да за свадебку", – рассказал шоумен.
С молодой женой Дибров счастлив уже почти десять лет. Полина родила Дмитрию трех сыновей. "Мне очень повезло с женой,
потому что Полина в равной мере все абсолютно, как солнечный свет, собой
заполняет", – признался телеведущий. Он отметил, что полностью избавил супругу от хозяйственных дел, переложив эти обязанности на прислугу.
Полина же занимается собой, рождение и воспитанием детей. Более того, Дмитрий Дибров дает жене полную свободу, в отличие от других мужчин-ровесников, не желая контролировать каждый ее шаг.
"Более того, она может даже
и роман завести, я прекрасно понимаю. Ну, конечно, может, а
почему же не может-то? Здравствуйте, пожалуйста, что же это за свобода, когда и
роман-то нельзя завести?" – задал риторический вопрос ошарашенной Кире Прошутинской телеведущий.
Оказывается, Дмитрий Дибров просто уверен в том, что интереснее Полине любого другого мужчины. "Я-то убежден, что, как
только он откроет рот, она сразу вспомнит того, кто действительно умеет
говорить не просто много и красиво, но по делу и с таким вкусом к
закономерностям, как никто другой", – заявил шоумен на канале .
15 Сен 2019 в 1:33 PDT
Далее он развил тему. По его мнению, если бы он начал контролировать каждый шаг молодой жены, "приковал к батарее", как выразился сам телеведущий, то по итогу получил печальные результаты. "Я немедленно получу вместо
сияющего существа, которое, разумеется, по полной собственной воле отдает мне
свою жизнь и свободу, а я получу страшную жертву домашнего насилия, мегеру в
лучшем случае, а в худшем она мне просто осточертеет", – заключил .