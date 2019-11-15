Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской Он и она. Известный ведущий рассказал о любви и отношениях с молодой четвертой женой Полиной.

Дмитрий Дибров стал очередным звездным гостем передачи Киры Прошутинской "Он и она". Известный ведущий рассказал о любви и отношениях с молодой четвертой женой Полиной.Материал дополняется