Самолет A320neo индийской авиакомпании привез на шасси грязь и траву – это обнаружилось после посадки на запасном аэродроме. Как выяснилось, экипаж пытавшийся приземлится в сложных метеоусловиях, приземлился вне ВПП и был вынужден экстренно уйти на второй круг.

В Сети опубликованы кадры, сделанные одним из пассажиров самолета A320neo индийской бюджетной авиакомпании GoAir, ставшего участником серьезного инцидента. События, попавшие на видео, разворачивались в минувший понедельник, 11 ноября, однако запись стала доступна позднее.Воздушное судно, совершавшее внутренний рейс G8811 из Нагпура в Бангалор, попыталось совершить посадку в аэропорту назначения, где в тот момент был сильный туман.По неустановленной пока причине после снижения самолет коснулся земли вне пределов взлетно-посадочной полосы.После этого экипаж ушел на второй круг и принял решение о приземлении на запасном аэродроме в Хайдарабаде.После посадки в ходе осмотра самолета на левой стойке шасси были обнаружены грязь и трава, свидетельствующие о контакте с землей за ВПП.Специалисты наземных служб аэропорта Бангалора изучили территорию, прилегающую к полосе, и подтвердили эту версию, найдя следы самолета на "целине".Как сообщает издание The Times of India, на борту находилось 180 человек, никто из них не пострадал.По факту произошедшего ведется разбирательство.