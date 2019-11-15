Звезда комедийного сериала Моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы, предлагая им свою помощь.

Звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что связывался с родными актрисы, предлагая им свою помощь.С тех пор, как в конце лета стала появляться тревожная информация о состоянии Анастасии Заворотнюк, светская тусовка буквально ульем жужжит. Только глухой не слышал о том, что происходит с популярной актрисой. Разумеется, не остался в стороне и муж певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин."Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю. Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье – это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", – выразил надежду продюсер.Он дал понять, что предлагал свои услуги в выздоровлении Анастасии Заворотнюк, но получил отказ. "Мы предлагаем, но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", – жестко заявил Иосиф Пригожин в разговоре с репортером .1 Ноя 2019 в 7:54 PDTМатериал дополняется