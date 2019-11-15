Президент Украины Владимир Зеленский потерял адекватное представление о реальности. С важным заявлением о состоянии главы государства выступил киевский политолог Михаил Погребинский.

Президент Украины Владимир Зеленский потерял адекватное представление о реальности. С важным заявлением о состоянии главы государства выступил киевский политолог Михаил Погребинский.Зеленский живет не в реальном, а виртуальном мире, созданномего окружением. Он произносит фразы, которые навязаны узким кругом егосторонников, говорит только то, что им выгодно, сказал эксперт в эфиретелеканала "Россия-1".Впрочем, в силу некомпетентности, в окружении Зеленскогопорой сами не понимают, о чем говорят, заявил Погребинский. "Говоритьвсякий бред, который нес там один из деятелей "Слуги народа" насчётосвобождения от коммунизма – это то, что слушает Зеленский", – поделился политологсвоими соображениями.По словам эксперта, реально считает, что закон освободном рынке земли принесет пользу украинцам, что простые граждане станутвладельцами угодий. "Это полностью неадекватное представление ореальности, которое сейчас можно четко фиксировать", – заявил Погребинский."С Зеленским происходит что-то странное", – прокомментировало слова эксперта издание "ПолитНавигатор".Закон о свободном рынке земли Верховная рада приняла впервом чтении 13 ноября. Документ внесен в парламент по инициативе президента.Согласно нормативному акту, одно лицо может приобрести до 200 тысяч гектаров земли.Всего с молотка могут уйти 40 миллионов гектаров земли – 70% территории страны.После рынка земли, слугам останется внедрить только рынок торговли людьми. Все к тому идет.— Елена Лукаш (@Lukash_EL)Большинство граждан страны выступают резко противзаконопроекта. Особую озабоченность вызывает возможность продажи землииностранцам. После открытия рынка Украину скупят западные корпорации,предупреждает политолог Вадим Карасев.поспешил успокоить украинцев. По егословам, иностранцы смогут покупать землю лишь в том случае, если народпроголосует за это на референдуме.