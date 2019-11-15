Сотрудники станции пожаловались на сокращения зарплат

Прокуратура проверит, соблюдаются ли права сотрудников владимирской станции скорой помощи, сообщила пресс-служба надзорного органа.13 ноября ряд СМИ региона сообщил, что осенью этого года существенно снизилась зарплата сотрудников станции. Руководство не выплатило стимулирующие и компенсационные. Кроме того, не оплачивалось и совмещение должностей, а автомобили давно не ремонтировали.Прокуратура проверит, соответствуют ли действительности указанные в публикациях сведения.