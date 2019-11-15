За высокий профессионализм и вклад в освещение надзорной деятельности прокуратуры ГТРК Владивосток была отмечена благодарственным письмом. Высокую оценку компании дал прокурор Приморского края Николай Пилипчук.

За высокий профессионализм и вклад в освещение надзорной деятельности прокуратуры ГТРК "Владивосток" была отмечена благодарственным письмом. Высокую оценку компании дал прокурор Приморского края Николай Пилипчук.Благодаря работе ГТРК успешно реализуются совместные проекты, получившие высокую оценку руководства Генеральной прокуратуры России, подчеркнул прокурор края. Старший помощник прокурора края Виолетта Дорожкина от имени коллектива прокуратуры края пожелала журналистам творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия."Вести Приморье" отмечает, что фото с сотрудниками ГТРК "Владивосток" опубликовано на официальном аккаунте инстаграм приморской прокуратуры.