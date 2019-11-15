Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки было найдено закопанным в канаве. Следователи задержали отчима ребенка по подозрению в убийстве, сообщает . По предварительной версии, мужчина ..

Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки было найдено закопанным в канаве. Следователи задержали отчима ребенка по подозрению в убийстве, сообщает .По предварительной версии, мужчина убил падчерицу дома, после чего вывез труп и закопал в канаве. Позднее подозреваемый сообщил о пропаже ребенка полицейским.Родственник рассказал, что уехал по делам вместе с младшим сыном и закрыл девочку одну дома. Вернувшись, он обнаружил дверь открытой, дочери не было дома.