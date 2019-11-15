После загрязнения реки Сисим в Красноярском крае, куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника, возбуждено уголовное дело.

После загрязнения реки Сисим в Красноярском крае, куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника, возбуждено уголовное дело, передает РИА Новости.По данным многочисленных экспертиз, вред от загрязнений оценен в более чем в два с половиной миллиона рублей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, подлежащие уголовной ответственности.Как сообщалось, 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, прорвавшая дамбы и достигшая в высоту четырех-пяти метров, представляла собой поток глины, камней и грязи.По данным СКР, в результате прорыва пять дамб, возведенные незаконно, были разрушены. Два общежития временного типа в рабочем поселке были затоплены. Погибли 17 человек, трое — без вести пропали.