Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он напомнил, что глава Белого дома получил приглашение посетить празднование Дня Победы в Москве.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о возможной встрече со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Он напомнил, что глава Белого дома получил приглашение посетить празднование Дня Победы в Москве.Во время предвыборной кампании и даже после нее оппоненты Дональда Трампа пытались нанести удар по его репутации, обвиняя в связях с Россией. С приближением новых выборов президента США, которые должны состояться 3 ноября 2020 года, они вновь активизировались.В связи с этим, а также в свете необходимости самому Трампу начать готовиться к предвыборной гонке, политик может попытаться ограничить свои контакты с представителями российской политической сцены. Однако его поездка в Москву, наоборот, может пойти только на пользу политическому рейтингу главы государства."Думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с фашизмом, даже в предвыборный период – хороший шаг", – посоветовал Владимир Путин. Во время этого визита президенты России и США смогут провести переговоры.Формат встречи Владимира Путина и Дональда Трампа будет зависеть исключительно от готовности к откровенному диалогу и желания выйти на обсуждение ключевых для двух стран вопросов. "Мы готовы. Если США тоже готовы, то в этом смысле и случае хорошие переговоры возможны", – цитирует Life.ru российского лидера.