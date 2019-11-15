Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Президент России Владимир Путин сообщил, что его встреча с американским коллегой Дональдом Трампом пока не планируется. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.Владимир Путин во время выступления отметил, что приезд в Москву лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, стал бы правильным и верным шагом в рамках предвыборной кампании в США. При этом глава государства подчеркнул, что "не нам это решать". По словам Путина, если Дональд Трамп приедет в столицу, то встреча с ним, конечно же, состоится.На вопрос о том, возможны ли в Москве в таком случае полноформатные переговоры лидеров двух стран, президент заявил, что полноформатность не зависит "от помпезности, которой обставляется та или иная встреча". По словам Владимира Путина, она зависит от откровенности и желания выйти на обсуждение ключевых вопросов в двусторонних отношениях, сообщает телеканал "Россия 24". Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова к этому при такой же готовности США: "В этом случае хорошие переговоры возможны".Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией в мае 2020 года.