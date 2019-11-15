Боливия находится на пороге хаоса, ситуация в этой стране напоминает Ливию.

Боливия находится на пороге хаоса, ситуация в этой стране напоминает Ливию.Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в столице Бразилии.Он подчеркнул и весьма существенное различие – в ситуации с Боливией нет прямого вторжения иностранных сил.Российский президент выразил надежду на то, что здравый смысл боливийцев возобладает над партийными интересами. Путин отметил, что Москва готова сотрудничать с теми политическими силами Боливии, которые получат мандат народа.Боливию охватили беспорядки после того, как оппозиция выразила свое несогласие с победой главы страны Эво Моралеса на очередных президентских выборах. Армия не поддержала его и ему пришлось улететь в Мексику.Между тем, его сторонники устроили акции протеста по всей стране, заявляя, что уход Моралеса произошел в результате государственного переворота. В столкновениях с полицией погибли 10 человек, десятки получили ранения.