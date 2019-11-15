Владимир Путин находится в Бразилии на саммите БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсуждают проблемы мировой политики и экономики, а также взаимодействие пяти стран.

Владимир Путин находится в Бразилии на саммите БРИКС. Лидеры России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР обсуждают проблемы мировой политики и экономики, а также взаимодействие пяти стран.Президент России выступил на деловом форуме. Один из вопросов — о протекционизме и недобросовестной конкуренции, от которые наносят ущерб развитию мировой экономики."Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остается сложной, с начала 2018 года темпы ее роста непрерывно снижаются и, по прогнозам Международного валютного фонда, в этом году упадут до самого низкого показателя за прошедшие 10 лет, — говорит президент. — И действительно, выступавшие коллеги правильно сказали: страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста экономики. Несомненно, сказалось на мировой экономике то, что в мировой торговле все шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм"."В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьезные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран", — сказал он.Владимир Путин назвал энергетику одной из приоритетных сфер сотрудничества стран БРИКС и подчеркнул, что Россия готова расширять взаимодействие в этой сфере."Россия надежно обеспечивает поставки энергоносителей на мировые рынки, вносит существенный вклад в поддержание глобальной энергетической безопасности, без чего нельзя гарантировать экономический рост и социальное развитие"."Готовы расширять взаимодействие с государствами БРИКС в использовании экологически чистых видов топлива. Среди перспективных направлений — совместная работа производству возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, применение природного газа в качестве моторного топлива. Не могу не упомянуть, что Россия обладает и самыми передовыми, чистыми и безопасными технологиями мирного атома, и мы успешно развиваем сотрудничество в этой сфере с партнерами по БРИКС, прежде всего с Китайской народной республикой и с Индией. Предлагаем взаимовыгодные проекты в атомной энергетике и всем другим государствам объединения".