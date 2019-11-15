Житель Московской области набросился на беременную женщину в трамвае. Пострадавшая потеряла сознание и упала на пол. В полиции сообщили, что она была госпитализирована. Нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в нападении на пассажирку трамвая в Москве, об этом в пятницу, 15 ноября, сообщили в пресс-службе столичной полиции.По данным правоохранителей, неадекватный мужчина, находившийся в состоянии опьянения, набросился на беременную женщину. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения, установленной в салоне общественного транспорта.Нападение произошло без всякой причины, пострадавшая потеряла сознание и упала. В итоге она оказалась в больнице.Сотрудники отдела полиции по району Свиблово скрутили дебошира, оказавшегося 41-летним жителем Подмосковья, который уже стал фигурантом уголовного дела по статье "Побои".