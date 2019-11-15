В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали охранника, который выстрелил в мужчину. Возбуждено уголовное дело. Как удалось установить следователям, инцидент ..

В Выборгском районе Ленинградской области полицейские задержали охранника, который выстрелил в мужчину. Возбуждено уголовное дело.Как удалось установить следователям, инцидент произошел в четверг, 14 ноября, в селе Пушное. Между пьяным сотрудником охранного предприятия и местным жителем произошел конфликт, в результате которого первый достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.После разборок нападавший скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Пострадавший обратился в местную больницу, где у него зафиксировали ссадины и ушибы, сообщает .