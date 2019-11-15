Главе ЧОПа Сириус-А, охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, предъявлено обвинение. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте гендиректора охранной фирмы. После того, как в колледж 19-летний студент пронес оружие и устроил стрельбу, глава ЧОП обвиняется по части 3 статьи 288 Уголовного кодекса России.

Главе ЧОПа "Сириус-А", охранявшего Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства, предъявлено обвинение. Следователь обратился в суд с ходатайством об аресте гендиректора охранной фирмы. После того, как в колледж 19-летний студент пронес оружие и устроил стрельбу, глава ЧОП обвиняется по части 3 статьи 288 Уголовного кодекса России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").Жертвами стрельбы стали два человека, включая стрелка. Еще трое получили ранения, напоминает "Интерфакс". Причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. Директор охранявшего колледж агентства взял на работу охранником человека, который не имел разрешения на осуществление охранной деятельности, показало расследование. Это позволило пронести злоумышленнику охотничье ружье в учебное заведение.В связи со стрельбой в Амурском колледже расследуются три уголовных дела. Это также уголовные дела об убийстве по части 2 статьи 105 и части 2 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека").