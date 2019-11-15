Сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 170 боеприпасов различного калибра, свыше 25 единиц огнестрельного оружия.

С 28 по 31 октября текущего года на территории региона проводился очередной этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.За четыре дня сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято 29 единиц огнестрельного и холодного оружия, 170 боеприпасов различного калибра.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 14 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.Сотрудники полиции напоминают: хранение гражданского оружия и патронов к нему позволено гражданам, получившим разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие им найдено или передано ему, то хранение и использование этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит немедленной сдаче в органы внутренних дел, в противном случае это повлечет административную или уголовную ответственность.Граждане, сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в добровольном порядке, от уголовной ответственности освобождаются, если в их действиях не содержится иного состава преступления.