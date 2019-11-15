Астронавты Европейского космического агентства Лука Пармитано и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы провести уникальную операцию по ремонту магнитного альфа-спектрометра.

Астронавты Европейского космического агентства Лука Пармитано и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС, чтобы провести уникальную операцию по ремонту магнитного альфа-спектрометра.В первый раз работы займут около 6 часов, астронавты снимут с прибора защитный экран и оборудуют рабочее место для последующих манипуляций. В их числе такие, которые ранее никогда еще не проводились в безвоздушном пространстве. Затем потребуется еще несколько выходов в космос для завершения ремонта, сообщает "Интерфакс".Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02) был установлен на станции в 2011 году для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и темной материи.