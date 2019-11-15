Рэпера T-killah в рамках знаменитого YouTube-шоу заставили сделать доброе дело. Мужчина оказал детям серьезную помощь благодаря Анастасии Решетовой.

Рэпера T-killah в рамках знаменитого YouTube-шоу заставили сделать доброе дело. Мужчина оказал детям серьезную помощь благодаря Анастасии Решетовой.Певец принял участие в 14-м выпуске интернет-программы Comment Out. В ней участвующим артистам выбирают знаменитостей, которым они должны написать самые разнообразные комментарии в социальной сети "Инстаграм", а также задают каверзные вопросы. Помимо этого, звезды отечественного шоу-бизнеса не упускают шанса подколоть друг-друга.В этом выпуске передачи приняли участие Александр Тарасов и Айза Анохина. Молодому человеку сперва попалась Алина Загитова, которой он отказался писать гадости, а после и Анастасия Решетова. Стоит отметить, что супруга Тимати родила не так давно, в середине октября – 16 ноября малышу Ратмиру исполнится ровно месяц.На этот раз молодой человек вновь получил задание написать неприличный комментарий. Конечно, Александр выразил мнение, что совершенно никак не относится к Анастасии, однако ему показалось неуместным писать молодой мамочке всякие непристойности. Молодой человек решил сохранить свои мужские честь и достоинство, чем заработал большое уважение пользователей социальной сети.7 Ноя 2019 в 2:00 PSTВпрочем, как обычно водится, за невыполнение заданий предусмотрено наказание под названием "платная услуга". Провинившийся должен выбрать кого-то случайного из своего списка контактов, перевести ему 30 тысяч рублей и сопроводить транзакцию текстом: "Если сходишь за меня к венерологу, скину еще столько же".Рэперу затея показалась глупой. Он возмутился тем, что придется отправлять крупную сумму неизвестно кому и предложил альтернативу – перевести 100 тысяч рублей в благотворительный фонд помощи детям. Сперва ведущий и Анохина отклонили такой жест доброй воли, однако когда градус напряжения начал нарастать, сдались.Прямо в прямом эфире рэпер показал, как заходит на официальную страницу фонда и отправляет на его реквизиты большую сумму. Таким образом шумный эпатажный рэпер доказал всем злопыхателям, что на самом деле у него большое доброе сердце.