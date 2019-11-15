Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев

В мае текущего года обвиняемая отдыхала в компании спиртного и своего знакомого на территории одного из СНТ в Коврове. Разговор за рюмкой перерос в пьяный конфликт, в ходе которого знакомый обвиняемой схватился за нож с целью припугнуть женщину. Но та оказалась не из пугливых. Выхватила нож у мужчины и нанесла ему удар в грудь. Ножевое ранение оказалось серьезным. Мужчине понадобилась срочная медицинская помощь.Приговором Ковровского городского суда от 7 ноября 2019 года женщина признана виновной в совершении преступления по статье причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает .