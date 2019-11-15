Российский футбольный союз предложил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову новый контракт. В настоящий момент наставник сборной России изучает пункты соглашения. Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков.

Российский футбольный союз предложил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову новый контракт. В настоящий момент наставник сборной России изучает пункты соглашения. Об этом сообщил глава РФС Александр Дюков.Ранее Черчесов выполнил задачу выхода на Евро-2020 года, которая ставилась перед ним при подписании старого контракта. "Мы сделали предложение, оно на рассмотрении у Станислава Саламовича", – цитирует Дюкова РИА Новости.Кроме того, глава РФС заявил, что негативно относится к совмещению тренером постов в сборной и клубе. "Не вижу, как физически возможно совмещать работу в сборной и клубе", – добавил функционер.Напомним, что 27 июля 2018 года РФС заключил двухгодичный договор с Черчесовым, предусматривающий продление соглашения на такой же срок.