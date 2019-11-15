Ева приходит к Богу:
- Господи, Ты так все замечательно устроил, и этот чудесный сад, и яблоня, и даже этот прикольный змей, но отчего мне так грустно, Господи?
- Я попробую помочь тебе, я создам тебе друга. Это будет сильное и похотливое животное, полное страстей и противоречий.
- Да, Господи.
- У него будет необузданный нрав, он будет охотиться, играть в азартные игры, употребл&ть горячительные напитки, а вечерами ублажать тебя.
- Да, Господи.
- Но тогда я вынужден буду дать тебе еще одну заповедь.
- Я на все согласна, Господи.
- НИКОГДА НЕ ГОВОРИ ЕМУ, что я создал тебя первой.
еще анекдот!