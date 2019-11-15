В Риге завершался очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местное Динамо принимало московский Спартак. Хозяева обыграли гостей со счетом 3:1 и прервали свою неудачную серию из пяти поражений кряду.

В Риге завершался очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где местное "Динамо" принимало московский "Спартак". Хозяева обыграли гостей со счетом 3:1 и прервали свою неудачную серию из пяти поражений кряду.Авторами голов в составе "Динамо" стали Нериюс Алишаускас, Никита Сетдиков и Андрис Джериньш. У спартаковцев забил Максим Гончаров. Примечательно, что три гола из четырех были забиты в заключительную десятиминутку.В еще одном матчей, завершавших программу четверга, стало противостояние московского "Динамо" и казахстанского "Барыса". Основное время матча завершилось вничью 2:2. Победитель был определен в овертайме. Решающая шайба на счету динамовца Дмитрия Яшкина, принесшего своему клуб победу со счетом 3:2.